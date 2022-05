14 entrevistas a arquitectas que le recomendaríamos a Netflix.

Se ha suscitado mucha polémica con la serie de entrevistas que Luis Fernández Galiano hizo a 14 arquitectos famosos y que ahora emite Netflix, sólo os tenéis que asomar a Twitter (+ INFO Aquí). El caso es que, además de ser todos hombres, que ya con eso da para mucha reflexión, la visión que se da de la arquitectura en este país es de una sola vertiente, es decir, sólo existen arquitectos del start-system.

Y ya sabemos que en nuestra disciplina hay quien se dedica a la comunicación, al diseño de joyas, a la fotografía, a la educación, a la infancia… Tenemos la suerte de haber estudiado una carrera en la que además de ser arquitecto, a la manera clásica de serlo, nos prepara para muchas otras casuísticas.

Así que, queridos amigos de Netflix aquí va nuestra lista:

ZAIDA MUXI

Zaida Muxí Martínez (Buenos Aires, 1964) es arquitecta y urbanista licenciada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires), doctora por la ETSA de Sevilla​ y profesora en la ETSA de Barcelona. Es codirectora junto a Josep Maria Montaner del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. Colabora en el suplemento Cultura/s de La Vanguardia. Es conocida por su experiencia en cuestiones de espacio y género. Ocupó el penúltimo lugar en la lista de Ricard Gomà Carmona (ICV) de la candidatura en Barcelona para las Elecciones municipales de España de 2011.​

+INFO Aquí

NURIA MOLINER

«Arquitecta, investigadora y comunicadora. Música y cantautora. Soy una arquitecta que decidió no construir. Aposté por dedicarme a la investigación y la divulgación de maneras innovadoras, éticas, sostenibles y saludables de abordar la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Mi interés por la cultura y la comunicación me han llevado a ser la presentadora y asesora de contenidos de Escala Humana, de La 2 de TVE. Un programa sobre arquitectura, diseño y urbanismo, pero con una mirada diferente. También me podéis ver en el programa cultural Punts de Vista, en ponencias, debates y eventos.» + INFO Aquí

SONIA RAYOS Y SILVANA ANDRES

“Entender la arquitectura es aprender a pensar”, con esta máxima en el horizonte, Sonia Rayos y Silvana Andrés decidieron montar Arquilecturas, un proyecto que acerca los conocimientos sobre edificación y urbanismo al público infantil mediante el juego. Conocer mejor los espacios que habitamos -ya sea la ornamentación de una fachada o el funcionamiento de las cañerías- se convierte así en una herramienta para observar la realidad con ojos mucho más despiertos.

ANA AMADO

Fotógrafa, arquitecta y artista visual.

Actualmente compagina su labor como fotógrafa con la docencia de la fotografía en escuelas de artes visuales madrileñas y Universidades como la de Alcalá de Henares, el Hamilton College o la Universidad de Tokio, entre otras.

Su trabajo personal explora las interconexiones entre las diversas manifestaciones artísticas, buscando siempre el acercamiento del arte contemporáneo a la sociedad. En su obra reciente prima la fotografía con contenido social donde se sirve de la arquitectura como marco para hablar de temas como la crisis económica o la revalorización de la arquitectura moderna en España.

+ INFO Aquí

ALMUDENA DE BENITO

Tras dedicarme durante años a la arquitectura propiamente dicha en distintos estudios de Madrid y Viena, en 2011 nace Chiquitectos, un proyecto lúdico y educativo para implicar a los niños y niñas con el mundo que les rodea y despertar su interés por lo arquitectónico, el entorno urbano y el desarrollo sostenible.

Actualmente compagino la actividad en chiquitectos con la investigación y la docencia en los grados de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rey Juan Carlos, junto a la participación en diversos congresos y jornadas sobre arquitectura y educación e innovación pedagógica.

Doctora con Sobresaliente Cum Laude por la Universidad Politécnica de Madrid en 2018. Tesis: La infancia en casa. La transformación de los dispositivos espaciales vinculados a la niñez desde la Edad media hasta la actualidad. Dirigida por Atxu Amann y Gonzalo Pardo desde el programa de Comunicación Arquitectónica.

+INFO Aquí

VIRGINIA NAVARRO

Virginia Navarro Martínez. Arquitecta desde 2003 por la ETSA de Sevilla. Primer premio Dragados al mejor proyecto fin de carrera de su promoción. Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico en 2008.

En 2011 impulsa y funda Cuartocreciente Arquitectura, una iniciativa que surge para mejorar los tres espacios principales en los que se desarrolla la infancia: la casa, la escuela y la ciudad. Esta iniciativa combina la realización de talleres de arquitectura para niños, la investigación y redacción de artículos, la formación del profesorado, la coordinación de Eventos como la I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la infancia y juventud (celebrada en Pontevedra) y el desarrollo de propuestas específicas para la infancia como «»Ciencia al Descubierto»», un proyecto participativo y didáctico para transformar el espacio exterior del Museo Casa de la Ciencia de Sevilla en un entorno de aprendizaje.

+ INFO Aquí

ANA ASENSIO

Ana Asensio (Almería,1986). Arquitecta formada entre Granada, Venecia, Londres, Santiago de Chile y Madrid. Especializada en memoria y arquitectura popular (Beca Iniciación a la Investigación, UGR, 2015), y Habitabilidad Básica para Asentamientos Humanos Precarios (Postgrado UPM, 2017), desarrolla su actividad a través de la investigación, el documentalismo, la acción cultural y la práctica arquitectónica, especialmente centrada en los cruces de caminos entre la herencia popular, la cultura contemporánea, los derechos humanos y el hábitat rural.



Ana es fundadora de la revista “AAAA magazine” ISSN 2386-2610 (2014), cofundadora de la organización “MAKE” (2017) y de “Habita Producciones Documentales” (2017). Con ellos ha publicado 3 revistas (Collage (2014), House (2015) y White (2016), ha sido organizadora de los festivales “International Festival of Art and Construction” (Almería, 2016) y “MAKE” (Festival or Art and Construction; Portugal, 2019), y de los encuentros de cooperación cultural “We are nomads” (Lubián, 2017) y “Artsetal” (Dakar, 2019), y ha co-dirigido el documental “Habita. Relatos de memoria e independencia. Lugar uno: Valle Bajo Huatanay” (Cusco, 2018).



+INFO Aquí

MILENA VILLALBA

Milena Villalba es arquitecta por la UPV (2012) y fotógrafa por la EASD de Valencia (2015). Desarrolla su carrera profesional en el campo de la fotografía de arquitectura, trabajando de manera habitual en la zona del Levante, aunque su mapa de trabajo se extiende a otros países de Europa y África. Su objetivo es transmitir la arquitectura desde un punto de vista vivencial y cotidiano. Recientemente, su trabajo video-documental sobre el Palauet de Nolla, realizado con Santi H Puig, ha sido seleccionado para «La Biennale di Venezia 2020». También trabaja asociada con Ana Asensio Rodríguez como Ediciones Mínimas.

+INFO Aquí

ANDREA GRIBORIO

Andrea Griborio es arquitecta y editora de arquitectura. Nació en Ciudad de México, México, y actualmente es directora ejecutiva de la editorial mexicana Arquine y directora de Mextrópoli, un festival de arquitectura y ciudad que reúne anualmente más de 50,000 personas en Ciudad de México.

+INFO Aquí

BLANCA ESPIGARES

Me llamo Blanca, arquitecta por la Universidad de Sevilla (2003), especializada en patrimonio, ciudad y arquitectura andalusí. Máster en Arquitectura y patrimonio histórico (2006-2007) y doctora por la Universidad de Granada (2015).

He trabajado en proyectos de restauración y puesta en valor del patrimonio en la Alhambra y en otras ciudades históricas, lo que me ha permitido adquirir un conocimiento profundo respecto a sus estructuras y elementos principales. Además he sido docente e investigadora de la Universidad de Granada donde aprendí técnicas didácticas y empecé con la divulgación del conocimiento . Desde hace años dedico parte de mi trabajo a la difusión de la arquitectura, y en particular de la importancia de la arquitectura contemporánea con el urbanismo y el patrimonio histórico.

+INFO Aquí

AUXI GÁLVEZ

Maria Auxiliadora es un apasionada las posibilidades de la coreografía y el movimiento como laboratorios experimentales para la arquitectura . Esperamos que disfrutéis la entrevista tanto como nosotros. Gracias Auxi.

Mª Auxiliadora es doctora en arquitectura y profesora del método Feldenkrais de educación somática.

Desde 2016 dirige la “Plataforma de Somática aplicada a la Arquitectura y el Paisaje” (PSAAP). Es profesora de la U.S.P-C.E.U en Madrid y participa asiduamente en otras instituciones nacionales y extranjeras. Ha sido seleccionada en dos ocasiones para la Bienal de Venecia y ha obtenido diversos premios internacionales destacando las ediciones VI, VII y IX de EUROPAN.

MARTA CALATRAVA

Soy Marta Calatrava, arquitecta especializada en visualización de arquitectura.

Ayudo a profesionales del sector de la arquitectura y la construcción a sacar más partido visual a sus proyectos.

+INFO Aquí

IRIA HEREDIA

Iria Heredia es Arquitecta, diseñadora de joyas y creadora de cien grados design. Joyería de diseño exclusivo

Iria es arquitecta de formación y se dedica a contar historias a través de las joyas.

En Cien Grados Design podemos encontrar Mucho diseño, pasión por el trabajo y una marca que defiende el «slow-concept».

UXUA DOMBLÁS

Gestión creativa y consultoría en el ámbito de Territorio, Paisaje y Patrimonio Cultural.

Mente inquieta, con ganas de saber y de hacer. Si algo me caracteriza es que de manera apasionada me vuelco en todos los proyectos que me parezcan interesantes, pudiendo ser entre sí totalmente distintos. Inconformista y perfeccionista… pero de vez en cuando me gusta subirme a una nube y simplemente pensar.

Desarrollé mi Tesis Doctoral en la Cátedra UNESCO Cultural Landscape and Heritage de la UPV/EHU, investigando a cerca de la socialización del paisaje a través de la innovación social y diseño cívico vinculados al paisaje del territorio. Ejemplo de ello son los procesos que se han llevado a cabo en Estella-Lizarra con el ProyectoPiel·AzalaProiektua, www.proyectopiel.com o la Ruta del Zumaque, www.rutazumaque.org

+INFO Aquí

Y nos encantaría ampliar la lista con ( se admiten sugerencias ):

Carme Pinos,

Fuensanta Nieto,

Belinda Tato,

María Langarita,

Izaskun Chinchilla…

Esperamos que os haya gustado 14 entrevistas a arquitectas que le recomendaríamos a Netflix.

Os dejamos un resumen de lo que se está comentando en Twitter sobre el tema:

Hacemos eco de este reclamo para que en el nuevo documental de @netflixes sobre arquitectura se añada más diversidad Puedes apoyar esta carta de @zaidamuxim, Inés Moisset y Tatiana Bilbao para que se incluyan otras voces en este enlace:https://t.co/hZWYTdfx32 pic.twitter.com/XYwYD2vuHG — Oficina de Innovación Civica S. Coop. (@OFIC_coop) May 23, 2022