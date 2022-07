Todo lo que odio

Por: Jordi Labanda



Desde: El País



Fotografía: Jordi Labanda no se esconde, lo último que quiere es que alguien le regale una réplica pocket de una escultura de Jeff Koons y huye del arte súper vanguardista que no es más que arte decorativo. En la imagen, David Beckham visita la exposición de Jeff Koons ‘Lost in America’ a finales de 2021 en Qatar.Cindy Ord (Getty Images for Qatar Museums)

Me reafirmo en estar muy en contra de los decoradores negacionistas de la Bauhaus que colocan pies de escayola sobre pilas de libros y cuelgan borlas de seda de los pomos de los cajones. Súper en contra de coordinar las cortinas con la tapicería, y también de coordinar los ceniceros con todo lo anterior (bueno, esto me cae un poco bien). Los muebles de anticuario no son santo de mi devoción, ni lo rancio en general. Aunque es mucho peor un chester nuevo envejecido artificialmente (y uno no envejecido, también. Basta ya de chesters).

