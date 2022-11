Entrevista a Miguel Ángel Díaz Camacho

Tenemos la suerte de charlar 10 minutos con nuestro amigo Miguel Ángel Díaz Camacho.

DOCTOR ARQUITECTO, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), septiembre 2012, Sobresaliente Cum Laude; acreditado por ANECA, septiembre 2015. ARQUITECTO UPM, ETSAM, octubre 1998, trabaja en RLA Arquitectos hasta 2000. Desde entonces, funda y dirige MADC Arquitectos focalizando su trabajo en cinco áreas estratégicas:

(1)_Proyectos de arquitectura y diseño urbano: obtiene numerosos premios en concursos nacionales e internacionales, su obra ha sido publicada en libros, revistas especializadas y prensa.

(2)_Docencia: Director de la UCJC (Universidad Camilo José Cela), School of Architecture and Technology, Madrid, profesor 2008-17; Director de MAE (Máster en Arquitectura y Energía), UCJC, Madrid 2010-16. Ha participado en cursos e impartido conferencias en numerosas universidades, ETSAM, ETSAV, UAH, UA, UPV, CEU, UJA, URJC, etc.

(3)_Investigación: investigador principal en AARCE (Arquitectura Avanzada de Residuos cero) y expertice en proyectos relacionados con diseño industrializado y arquitectura autosuficiente.

(4)_Producción de Textos sobre arquitectura: autor -entre otros- del libro Párrafos de Arquitectura. CORE(oh)GRAFÍAS; sus escritos y abstract han sido publicados en revistas, libros y numerosas actas de congresos.

(5)_Responsabilidad Social: Presidente de ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura), asociación sin ánimo de lucro (2009-17).

