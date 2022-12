El descaro jovial

Por: José Ramón Hernández Correa



Desde: arquitectamos locos

Fotografía: Antoni Tàpies

Hace unos años escuché en la radio a uno de los más importantes y famosos comunicadores de España poner a parir a Antoni Tàpies. Como este locutor es una persona con una simpatía y un gracejo legendarios [para quienes los sepan apreciar y disfrutar] fue creciéndose y diciendo más y más ingeniosidades y gracietas divertidas, y su cohorte de colaboradores añadieron disciplinadamente más gasolina al fuego. (Me imagino lo que debe de ser defender tu sueldo ante tu jefe, el gran monstruo de la radio, pero aun así alguna vez, dentro del enorme respeto al líder, alguien podría añadir un matiz suavemente discrepante; una especie de «pero no olvidemos que Tàpies es un gran artista», o un «pues fíjate que a mí no me parece mal del todo». No. Nada de eso).

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

