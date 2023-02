Pura intención (puro teatro)

Por: José Ramón Hernández Correa



Desde: arquitectamos locos

Fotografía: Esa foto pertenece a la casa que le hizo Le Corbusier en 1923 (la terminó en 1924) a su señora madre -Marie Charlotte-Amélie Perret (dite Jeanneret-Perret)- en Corseaux (Suiza), en la orilla del lago Léman.

Una famosa imagen que cualquier buen conocedor de la arquitectura moderna sabe identificar es esta.

Pero si no has sabido no te preocupes. No pasa nada. Para eso estoy yo aquí. Este blog cumple una admirable (no es porque yo lo diga) función social, aunque hasta la fecha no haya sido reconocida por el gobierno, el parlamento europeo, la otan ni la academia sueca. Ya sabéis: las cosas. La vida injusta

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

