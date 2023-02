Call for Papers. VAD 09. Las incógnitas

Bajo el lema “Unknown Unknowns. An introduction to mysteries” la comisaria de la reciente XXIII Trienal de Milán de 2022, la astrofísica y directora de la Oficina de la Diversidad en la Agencia Espacial Europea (ESA), Ersilia Vaudo solicitó a artistas, arquitectos y científicos plantear proyectos que abordaran aquello “que no sabíamos que no sabíamos”. Una convocatoria con la que invitaba a establecer reflexiones colectivas e interdisciplinares en torno a la inmensidad de conocimientos aún por descubrir.

Dicha solicitud se materializó en una constelación de instalaciones, perfomances, eventos y debates referidos a aspectos como la gravedad, la luz, los emergentes desafíos a los que se enfrenta la arquitectura o los misterios vinculados al espacio profundo. El encargo curatorial buscaba ampliar las fronteras del conocimiento y repensar aquellos saberes que siendo ya conocidos merecían ser re-experimentados, re-planteados; o que para ser actualizados necesitarían conjugarse con otras ciencias. El paradójico lema – interpretado como introducción a lo misterioso- manifestaba la certeza de la existencia de inéditas incógnitas que, para ser dignas de atención, requerirían originales cuestionamientos capaces tanto de alumbrar el presente y el pasado desde miradas contemporáneas, como de impulsar un mejor porvenir.

Tratando de dar continuidad al concepto de “lo desconocido de lo desconocido” y teniendo presente la afirmación de María Zambrano respecto a que no existe conocimiento alguno cuyo origen no sea una intuición, desde la revista VAD invitamos a identificar las incógnitas -o siquiera, las intuiciones- a las que se enfrenta actualmente la disciplina de la arquitectura desde todos sus ámbitos: la teoría, la historia, el proyecto, la ciudad o su construcción. Convocamos a los autores a sucumbir ante la incertidumbre de aporías tan aceptables como revalidar la permanencia o universalidad de lo ya conocido, o cuestionar si lo aún desconocido es identificable. O si somos, al menos, capaces de intuirlo.

Creemos pertinente plantear interrogantes en torno al rol que la arquitectura debe asumir ante los múltiples desafíos contemporáneos. Unos apremiantes retos tales como las consecuencias arquitectónicas y urbanísticas que el cambio climático genera, y generará si no se toman medidas urgentes, tanto en nuestro hábitat artificial – lo construido y el paisaje- como también en el natural. Sería interesante plantear como incógnitas los efectos en el futuro de los entornos habitables derivados de la variación del clima; las migraciones urbanas o rurales a las que obligará, la falta de recursos energéticos o el incremento de la huella de carbono, etc…

Frente a la seguridad y docilidad a la que estamos expuestos, por el marcaje de los algoritmos, buscamos también vislumbrar el papel que la inteligencia artificial tendrá en el futuro de la creación del proyecto arquitectónico entendiendo éste en toda su globalidad; desde la escala territorial y urbana hasta las escalas más próximas referidas a las nuevas domesticidades.

Esperamos reflexiones que analicen el pasado en sus versiones teóricas, críticas o historiográficas para liberarlo de miradas anacrónicas y reinterpretarlo desde perspectivas que desvelen cuáles fueron las incógnitas esbozadas que, aún siendo utopías en el momento de su formulación, se concretaron en realidades que merezcan ser interrelacionadas con las del presente.

En paralelo sería conveniente cuestionar el papel del futuro arquitecto en nuestras sociedades para así identificar variables a modificar o actualizar en su formación. Unas variables que permitan revisar esos aprendizajes para hacerlos idóneos a su imprescindible cooperación con otras ciencias y artes. En esa misma línea serán bienvenidos replanteamientos de enfoques y metodologías para una adecuada coordinación interdisciplinar en la investigación arquitectónica en aras a que ésta resulte operativa.

En definitiva, siguiendo la famosa afirmación de Cedric Price

“Si la tecnología era la respuesta, ¿cuál es la pregunta?”

Invitamos a esbozar qué es lo desconocido de lo desconocido a través de cuestiones reconvertidas en el motor del conocimiento al que debemos seguir incorporándonos con el objetivo de aportar.

Con la certeza de que toda incógnita es consustancial al propio hecho de pensar, idear, proyectar o crear, este número de la revista VAD invita a identificarlas con preguntas abiertas que dirijan a los lectores a desvelarlas, despejarlas o, mejor aún, a seguir repensándolas para preservar su existencia. No les tengamos miedo, sí respeto. Pidamos que sigan ocupando nuestro sueño, que continúen viniendo en bandadas como vencejos. Sigamos atentos, aguardemos pacientes y en alerta…quizá algún despertar nos alumbre su resolución.

Normas de envío.

Consulta el apartado ENVIOS para conocer el procedimiento a seguir para remitir la documentación.

Calendario.

Apertura recepción de artículos: 1 de febrero de 2023.

Fecha límite de recepción de artículos: 30 de abril de 2023.

Puedes consulta el calendario en el apartado AVISOS.

Web.

Toda la información en web.

Número coordinado por María Pura Moreno Moreno.

Acceder al post

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.