Artek con a de amoldar

Por: Jaume Prat



Desde: madera y construcción

La arquitectura no es un arte visual. Pensar lo contrario puede llevarnos a negar la existencia del material, del que solo se va a ver las cara visible sin que esta parezca necesitar tener un grueso que podremos falsear u obviar. Si pensamos la arquitectura como un arte visual va a quedar reducida a un juego abstracto de planos poco o nada relacionados con cualquier cosa que no sea el arte de caballete.

La arquitectura no es un arte visual porque implica todos los sentidos. El aire no se mueve igual en una habitación cerrada por paredes de piedra de un metro que en otra revestida de esta misma piedra y aislada térmicamente con algún material plástico. Nuestro oído va a notarlo. Nuestra piel, toda ella tacto, va a notarlo. La percepción de la arquitectura no viene por la vista. La percepción de la arquitectura es un constructo de todos los sentidos dialogando a través de la vista, sentidos que nos van a proporcionar una sensación total que, oh maravilla, no pasa por nuestro cerebro consciente. Y en esto reside el poder de este arte.

Acceder al post

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE