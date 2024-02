Profesores de arquitectura con mucho carácter (de mierda)

La buena educación es algo que se da por hecho en la enseñanza. Que un profesor trate con respeto a los alumnos es lo mínimo que debemos exigir.

Sin embargo, durante muchos años se “normalizó” que demasiados profesores de arquitectura, principalmente hombres, mostraran claras faltas de respeto a sus alumnos.

Todo esto sin entrar en faltadas machistas o de otro tipo.

Más de un arquitecto-profesor, sin ninguna cualidad docente, ha insultado y ridiculizado a sus jóvenes aprendices.

Por suerte, seguramente, este tema a día de hoy ha evolucionado a mejor, pero no está de más traerlo a primer plano.

Ser arquitecto es condición imprescindible para ser profesor de proyectos de arquitectura. Por desgracia, más allá de los puntos de la Aneca que se necesiten para dar clase en nuestras Escuelas, nadie asegura la capacidad docente del arquitecto-profesor. La supuesta excelencia y experiencia como arquitecto proyectista, obviamente, tampoco garantiza la buena predisposición en la comunicación de la materia.

Porque, resumiendo mucho, los requisitos básicos para transmitir conocimientos son: conocer bien la materia y saber comunicar. Si, además, el profesor es capaz de tratar con cierto cariño a sus alumnos ¡ya sería la bomba!!

De hecho, damos fe que en muchos casos sí es así. Tenemos la suerte de colaborar con la Escuela de Arquitectura de la UFV, y vemos cómo sus profesores son exquisitos en el trato a sus alumnos. Esto no debería ser una excepción, debiera ser lo normal.

Sin embargo, si rebobinamos a nuestros tiempos en la Escuela de Arquitectura, nos encontramos un panorama mucho más hostil. Muchos profesores mostrando una prepotencia innecesaria.

Recordamos, por poner un ejemplo, un profesor de matemáticas que nos trataba de manera despectiva de manera constante y, además, pensaba que por poner exámenes imposibles era mejor profesor.

Otro profesor de estructuras solía tener un cigarro en una mano, mientras lanzaba tizas con la otra a quien le venía en gana.

Pero quienes se llevaban la palma eran los profesores de proyectos. NO todos. Había excelentes; pero, más de uno y de dos, eran veneno puro.

En este sentido os animamos a echar un ojo a la historia que publica en Instagram unbreakmypants: ACCEDER

También te animamos a echar un ojo a los post que se van publicando en el blog de Escuela de Arquitectura.

Ver aquí

Hacer llorar a un alumno (normalmente alumna) no era algo tan raro en una corrección de proyectos. Algún profesor se ponía loquísimo y despotricaba sin ton ni son, frente a alumnos de primeros cursos que le miraban como si fuera un marciano.

Personalmente, uno me dijo que si estaba de resaca y había vomitado en la maqueta de lo fea que era. Y, ciertamente, yo (Lorenzo), no era el tío más preciso haciendo maquetas; pero, las cosas se pueden decir de forma diferente.

No hace falta insultar o animar a cambiar de carrera si el alumno no parece cumplir las expectativas del profesor egocéntrico de turno. Es más, la verdadera tarea de un buen profesor es sacar lo mejor de estos alumnos que, por lo que sea, van a otro ritmo o no se les da tan bien la asignatura. Más sobre el tema, podemos verlo en el hilo de Twitter de José Mª Echarte: ACCEDER

Todo esto sin contar que para muchos profesores de proyectos no hay vida más allá de su asignatura. Y sí, proyectos es y debe ser pilar fundamental en la carrera; pero, la vida de un arquitecto es mucho más compleja que hacer un buen proyecto de un museo. De hecho, salimos de la carrera sabiendo hacer museos que nunca haremos; pero, no sabemos hacer con precisión un presupuesto que es muy posible que necesitemos hacer justo al salir a la vida real. Pero bueno… este es tema para otro post.

Estos profesores que piensan que tienen mucho carácter y que dando miedo se creen mejores docentes, tan sólo muestran sus miserias. La realidad es que tienen un carácter de mierda y que asustar al joven e indefenso alumnado tan sólo esconde sus propias inseguridades.

Si te animas a comentar cómo ves tú este tema, estaremos encantados de escucharte.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

