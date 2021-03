Episodio 82. Instatectura la semana en SyB. De THU al Pompidu.

Como cada lunes, os presentamos la nueva sesión de Instatectura la semana en SyB, un repaso que haremos para comentaros en qué hemos estado y en qué estamos metidos. En el instatectura de hoy hablaremos con Antonio Muriel de THU Ceiling Solutions, y como las instalaciones son una parte mas del proyecto

En el podcast de hoy podréis escuchar cómo Uxua y Darío os contarán un resumen de todas las actividades en las que estamos trabajando y también las próximas que iréis conociendo esta semana, con la inestimable colaboración de Antonio Muriel.

Instatectura la semana en Stepien y Barno

Nueva semana sobre Arquitectura, Identidad Digital y productividad.

👉 Hoy Darío Núñez y Uxua Domblás cuentan con una nueva invitada de excepción: Antonio Muriel de THU Ceiling Solutions

THU y el Centro Pompidu

Al hilo de la rehabilitación del Centro Pompidou de París, y de los 3 años que se va a pegar cerrado, comentan la importancia de las instalaciones en los edificios; vistas o no vistas, elementos clave a tener en cuenta desde el diseño del propio edificio… no sea que luego nos quede un tubo donde no nos lo esperábamos.

Hablan de la importancia de conseguir soluciones inteligentes para que todo quede bien y bonito; todas las instalaciones –hermosas compañeras– deben estar debidamente pensadas para que al final no tengamos sorpresas…y nos queden cosas donde no las esperábamos. Tanto si son vistas como si van ocultas, hemos de pensar que esas instalaciones en un momento dado pueden estropearse y que habrá que poder acceder a ellas.

Si tenemos la suerte de poder diseñar un Pompidou, en el que las instalaciones son parte del diseño… genial, pero no suele ser lo habitual… Antonio nos explica las ventajas de los techos registrables, tanto los continuos como los modulares, que van desde el ahorro económico, hasta la durabilidad, consumo de energía, acústica o puramente la estética.

Más información sobre todo ello en la web: thu.es

Premio Pritzker

Darío por su parte comparte la incertidumbre de quién ganará el Pritzker, famoso galardón arquitectónico cuyo ganador o ganadora se conocerá mañana 17 de marzo a las 15:00​. Van algunas ideas en nuestras stories de instagram…!

👋 Todo esto y más en el programita de hoy! Nos vemos el lunes que viene!

