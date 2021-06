La ciudad jardín

Por: José Fariña



Desde: urban living lab

En muchos de los artículos del blog de José Fariña aparecen de forma directa o indirecta numerosas alusiones a esta forma de crear áreas urbanizadas pero, hasta el momento, no me había planteado hacer un artículo sobre el tema. Sin embargo, hace unos días, entre el caos de libros no digitales (los digitales están perfectamente ordenados), encontré uno que me trajo recuerdos de aquellos años en los que explicaba historia del urbanismo. Entonces pensé que sería bueno escribir algo al respecto. Sobre todo, porque las nuevas generaciones de arquitectos y urbanistas se encuentran con una realidad controvertida. Por una parte aquellos que achacan a este tipo de urbanización buena parte de los males y del estilo de vida incompatible con los límites del planeta, y de otra los que piensan que, en el fondo, es la forma de vivir deseada por todos aunque no se atrevan a decirlo (o sí). Esta controversia ya la abordé con un enfoque diferente en el artículo “El sprawl es bello” que publiqué en el blog en septiembre de 2012.

