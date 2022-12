El Jardín del Turia

Por: José Fariña



Desde: El Blog de José Fariña

Hace unos días estuve en Valencia, alojado en un hotel al lado mismo del antiguo cauce del río Turia, para asistir a una Jornada sobre la Agenda Urbana que se celebró en la Casa de la Cultura de Alzira, y a la que me habían invitado a participar. Afortunadamente me dio tiempo a pasear en una mañana soleada por ese antiguo cauce convertido hoy en jardín. Caminando entre olmos, jacarandas, palmeras, chorisias y cedros, recordé mis paseos por otros lugares pensados también para el disfrute de la naturaleza como el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz o (en menor medida) Madrid Río. Por supuesto se trata de actuaciones urbanas muy diferentes tanto en su génesis como en su desarrollo y resultados finales. Pero me pareció que sería interesante escribir un artículo para el blog contando como surgió este Jardín del Turia que es, probablemente, uno de los espacios verdes más interesantes de este país.

