Enseñar o Aprender

Por: Miquel Lacasta



Desde: veredes, arquitectura y divulgación



Fotografía: Frank Lloyd Wright rodeado estrechamente por estudiantes en el Taliesin Fellowship program, diciembre 1937. Fotografía de William Hedrich.



Tras muchas horas de docencia en múltiples formatos, hay una cosa clara, y que estaría dispuesto a discutir con quien quiera. En una estructura de taller, de workshop, y por tanto de interacción uno a uno con cada alumno, la docencia no se basa en enseñar, sino en aprender. Es decir, el rol principal como profesor, no es el de transmisión, sino que es el de transferencia. En la relación con un alumno no sirve la transmisión de conocimientos en la forma de una lección. El valor docente se centra en la transferencia de una experiencia, donde más que aportar ideas, se socializan las dudas y se comparten los tortuosos caminos para operar con esas dudas.

