Que un documento técnico se someta a reflexión pública no suele ser lo más habitual; sí, existen por ley procedimientos que obligan a una exposición pública durante x días etc., pero en realidad, lo que manda la norma es el “corre, corre, que no se enteren, cuantas menos críticas mejor, antes sacaremos el texto.”

Bien, por eso nos parece interesante hablar aquí de las jornadas “ÁGORA PEPRI”, una serie de planes de trabajo realmente participativos encaminados a la elaboración de unas líneas estratégicas que deberá incluir el futuro PEAU de la ciudad de Estella-Lizarra; un plan que, ojalá, esté vigente por otros 25-30 años.

Aprovechando que estamos en el #díamundialdelurbanismo esta mañana en el Instatectura (programa semanal que hacemos en directo los lunes a las 11:00 en Instagram), nuestra compañera Uxua Domblás, como parte de la coordinación de las jornadas, explicaba a Lorenzo en qué van a consistir.

Desde el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, se inicia un proceso para la revisión del PEPRI de Estella-Lizarra (PEAU según la normativa actual). Se busca un documento acorde a los tiempos actuales, y a ser posible, que mire más allá y contemple las nuevas tendencias y las técnicas constructivas de vanguardia para convertir a nuestra localidad en una referencia de espacio público sostenible y respetuoso con el planeta mediante la revitalización de su casco antiguo.

Para conseguir este objetivo hemos planteado 4 ejes estratégicos a explorar a través de unas jornadas de trabajo los días 11 y 12 de noviembre en el Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. El planteamiento para estas jornadas alterna conferencias públicas de personas referenciales en cada uno de esos 4 ejes, con mesas técnicas cerradas de trabajo, moderadas por personas con contrastada trayectoria profesional vinculadas a esos ejes estratégicos.

De estas jornadas saldrán las conclusiones que el equipo adjudicatario de la elaboración del nuevo PEAU del casco antiguo de Estella-Lizarra deberá tener en cuenta al realizar el trabajo. Estas conclusiones se incluirán en el pliego de licitación que se sacará a tal efecto.

Los ponentes para los 4 ejes estratégicos que queremos explorar en esas jornadas del 11 y 12 de noviembre son los siguientes:

1) PROTEGER LO EDIFICADO PARA VIVIR MEJOR

Que integra aspectos de rehabilitación, patrimonio y vivienda. (Identidad, acceso a la vivienda, tipologías edificatorias y tradicionales)

LA REGENERACIÓN URBANA COMO OPORTUNIDAD PARA UNA CIUDAD VIVA. Gemma Periañez, Ezquiaga Arquitectura.

IMPULSAR LA REHABILITACIÓN SIN QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS. Ana Bretaña y Berta Uriz, Nasuvinsa

2) LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE

Relacionado con los cuidados, inclusividad y accesibilidad. (Intergeneracional, participación, la vida en el centro)

NUEVAS MIRADAS PARA UNA GESTIÓN CREATIVA DE NUESTROS ESPACIOS. Verónica Benedet, Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio UPV/EHU.

RECETAS PARA UNA CIUDAD CUIDADORA . María Arana, Urbanbat

3) MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD

Aspectos vinculados a las nuevas formas de movernos en la ciudad (fomento de la autonomía a través de proyectos del tipo Caminos Escolares, peatonalización etc.)

PACIFICAR EL ESPACIO PÚBLICO. Pilar Vega, Gea21

SOSTENIBLES Y SALUDABLES. Jone Belausteguigoitia y Lucía Olavarri, Lur Studio.

4) UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR

Smart City, redes e infraestructuras. (Tecnología, digitalización, economía y comercio)

ENERGÍA CIRCULAR, ECONOMÍA RENOVABLE. Infraestructuras para la ciudad histórica. Miguel Iriberri, CONTEC Ingeniería.

OBSERVAR Y CUANTIFICAR PARA SABER PENSAR LA CIUDAD. Ana Badenas, 300.000km/s

El planteamiento para las jornadas dibuja un formato de conferencias con debate y para el jueves 11 , distribuido en jornada de mañana y tarde y mesas técnicas de reflexión con mesa redonda y cierre para la mañana del viernes 12.

Para esas mesas técnicas se ha contado también con expertos en cada eje temático y se ha invitado a participar en pequeños grupos de 5 personas a técnicos y agentes clave vinculados a cada uno de esos ejes.

Dinamizando las mesas están:

Isabel Herrero. Pamplona Centro Histórico. PROTEGER LO EDIFICADO PARA VIVIR MEJOR.

Marcela Vega. Arquitecta experta en accesibilidad y género en Calícrates. LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE.

Alexia Canto. Socióloga experta en movilidad. MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD.

Juan Murillo. Ingeniero experto en Big Data. UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR.

En Estella-Lizarra llevan 6 años desarrollando iniciativas para ganar espacios para las personas y convertir esta ciudad en un lugar cómodo y dinámico, además de bonito, para vivir. Con el nuevo PEAU se pretende ir un paso más allá y para ello es importante contar con referencias de diferentes ámbitos.

Además nos contaba Uxua que antes de las jornadas han estado recogiendo dos encuestas relacionadas con aspectos genéricos para habitantes del casco antiguo, ámbito del PEPRI, así como otras más técnicas dirigidas a técnicos que han tenido que lidiar con este documento desde hace más de 30 años; también se han realizado entrevistas a agentes concretos y con esos datos se les ha dado forma a las mesas técnicas del día 12.

Si te pilla cerca, no piedas la oportunidad de inscribirte a la jornada gratuita y abierta del día 11, donde una alta dosis de urbanismo contemporáneo estará servida.

Inscripciones aquí: https://forms.gle/Xs95uSRuXDbqFDgNA Más información y el programa aquí: http://www.estella-lizarra.com/actualidad/agora-pepri/