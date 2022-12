Muchas veces seguimos pensando que sólo quien construye es realmente arquitecto. Ni siquiera miramos lo que construye, si está visado ya sigue siendo arquitecto. Sin embargo, desde Stepeinybarno, nos seguimos empeñando en legitimizar la figura de arquitecto más allá de si pone un ladrillo encima de otro. Hay muchas formas de ser arquitecto e incluso sentirse arquitecto.

Con todo ello, vemos que la periferia de la arquitectura sigue siendo una fuente inagotable de creatividad.

Y es en uno de estos mundos más periféricos donde hoy nos queremos concentrar: Arquitectura y videojuegos

Nos guste o no los videojuegos son parte de la cultura de nuestro tiempo. No es una moda o algo que solo interesa a adolescentes. Es una industria que tiene mucho impacto y conviene estar atentos a lo que nos puede ofrecer. En este sentido, la arquitectura, en mayor o menor medida, está presente en muchos de los videjuegos que tienen más tirón.

Y esta arquitectura la pueden hacer arquitect@s o no, pero lo que está claro es una mirada con un ojo entrenado en la buena arquitectura puede aportar mucho a que el diseño del videojuego sea mucho mejor.

Los escenarios de los videojuegos hacen volar nuestra imaginación y nos dan perspectivas nuevas y estimulantes.

Además, cuando el videojuego está bien pensando y diseñado, nos regala una experiencia inmersiva; es decir, nos hace sentir parte de un algo más grande que nosotros. No es como una buena peli en la que siempre seremos el expectador.

Así que, está claro que, la mano de un arquitecto puede ser muy útil para la recreación de este tipo de escenarios.

Un tema mucho más complejo y potente de lo que pudiera parecer en un primer momento y del que seguiremos reflexionando.

Hemos hecho una selección de lecturas y vídeos que os van a encantar:

LECTURAS de Arquitectura y videojuegos

Germán Valle: Arquitectura, Cine y Videojuegos

Al terminar la carrera tenía ganas de hablar de esos escenarios que tanta importancia tenían al otro lado de la pantalla y vi que se podía escribir sobre ello gracias al blog MetaSpace, lo que me motivó mucho y finalmente germinó en el nacimiento de mi propio blog en 2015, donde empecé a analizar esas expresiones artísticas desde el punto de vista de la arquitectura. Acceder La importancia de la arquitectura en el diseño de videojuegos En los videojuegos, la arquitectura juega un papel mucho más importante que el simple hecho de ser el telón de fondo de una ciudad virtual o una representación auténtica de una existente, de hecho, es un componente fundamental para hacer sentir a los jugadores que están en el mundo real, pero con mucha más adrenalina. Desde Plataforma arquitectura Acceder

Entrevista con Manuel Saga Sánchez García.

Explorar y fortalecer la relación entre Arquitectura y los videojuegos es la pasión y el objeto de estudio de nuestro invitado Manuel Saga Sánchez García. Descubra los lazos que unen a ambos conceptos. Entrevista con el apoyo del profesor Joaquín Llorca de la carrera de Arquitectura de Javeriana Cali.

Desde: Entre líneas, la realidad en contexto

Acceder al post

Arquitectura y videojuegos: una asociación que está cambiando la forma de hacer las cosas

La arquitectura y los videojuegos han forjado una alianza inseparable. Solicitá más información Comunicate por WhatsApp De hecho, las similitudes entre el trabajo creativo que desarrolla un arquitecto y un diseñador de videojuegos están mucho más emparentadas de lo que se puede llegar a imaginar. Salvando las distancias, el diálogo y los paralelismos entre estas artes resultan sumamente interesantes. Hoy el lugar de la arquitectura en los videojuegos resulta muy significativo, pero, tal como veremos a continuación, los videojuegos también están cambiando las formas de hacer arquitectura.

Acceder

El Arquitecto Virtual (El arquitecto como diseñador de videojuegos)

El Arquitecto Virtual (El arquitecto como diseñador de videojuegos)¿Te gustan los videojuegos? ¿Te apasiona el modelado 3D? Si has respondido “Si” a las dos, tal vez deberías plantearte profesionalmente el diseño de videojuegos. En un país lleno de arquitectos que quieren construir y no pueden, quizás valga la pena plantearse el construir en el mundo virtual, donde el espacio es infinito, no hay normativas, ni CTE, ni PGOU,… solo tú y tus ideas, no nos cabe duda que en los próximos años asistiremos al nacimiento del Arquitecto Virtual.

Acceder

Enrique Parra – Manuel Saga · difusión digital | MetaSpace

Desde Veredes

Acceder

Vídeos de Arquitectura y videojuegos

La ARQUITECTURA de los VIDEOJUEGOS | Lanzamiento Arquipartidas

Reconstruyo la Casa Farnsworth en Minecraft por Luis Lope Toledo

La Arquitectura en los Videojuegos

Arquitectura y 👾 VIDEOJUEGOS / Desde Señor Arquitecto

