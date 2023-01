TERMINÉ. YA SOY ARQUITECTO… ¿Y AHORA QUÉ?

Mucho ha llovido desde que ser arquitecto era una profesión con abundantes y claras salidas laborales. Antes se estudiaba arquitectura y la mayoría de recién titulados se dedicaba a hacer proyectos de arquitectura.

Hoy esto no es tan claro (ni tan abundante), lo cual no significa que no sea buena idea estudiar arquitectura. Lo que hay que tener claro es que, hemos pasado de dibujar en rotring, a hacer planos en CAD, a realizar proyectos en BIM y, en breve, la IA volverá a poner todo patas arriba.

Así que, nuestra labor como arquitectos será siempre necesaria, pero tendrá que ir adaptándose a los tiempos que corren.

En su el post de la joven arquitecta Beatriz Martínez (ver aquí) vemos el relato de una arquitecta que se pone las pilas y que lucha por lo que quiere conseguir. Su trayectoria puede inspirar a más de uno y nos encanta que sea así.

A su vez, hay que tener en cuenta que, muchas de las cosas que hoy se hacen en un estudio de arquitectura, para bien ¿o para mal?, pronto las hará una IA.

Además, no hay que olvidar que ser arquitecto hoy va mucho más allá de proyectar y, por poner un ejemplo, en el mundo de los videojuegos podemos tener un campo de actuación muy grande.

¿QUÉ HACER UNA VEZ ACABADA LA CARRERA DE ARQUITECTURA?

Autores de la entrada: Stepienybarno

