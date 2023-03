David Chipperfield gana el Premio Pritzker 2023

«Más que dejar su huella en el mundo, David Chipperfield (Londres, 1953) ha tratado de apuntalar lo que el planeta no debería perder. Por eso hoy es el abogado de lo bien hecho. El ganador del Premio Pritzker 2023, que se ha dado a conocer este martes, es alguien que no presume de haberse equivocado poco, o nada, aunque su trayectoria lo demuestre. Un proyectista capaz de defender que el Neues Museum de Berlín debe dejar ver las huellas de su destrucción, durante el nazismo, de su inicial ambición neoclásica y a la vez de la reparación de ambos momentos. » ANATXU ZABALBEASCOA+ Info Aquí

«Chipperfield responde a cada proyecto con herramientas específicas, cuidadosamente seleccionadas. En ocasiones se precisa un gesto fuerte y monumental, mientras que otras veces es casi obligatorio desaparecer». + Info Aquí

Fotografías :Richard Davies, Alessandra Chemollo, Alberto Parise

Foto: Simo Menges

Galería James Simon. Berlin Germany. 2018

Fotografías :Simon Menges, Ute Zscharnt for David Chipperfield Architects, Luna Zscharnt for David Chipperfield Architects, Luca Girardini

Imagen de portada:

Sir David Chipperfield

header image: the Neues Museum, courtesy of SMB / Ute Zscharnt for David Chipperfield Architects