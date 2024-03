(Des) Igualdad, machismo y género en la arquitectura y el urbanismo.

La Arquitectura con perspectiva de género es algo que, por desgracia, a día de hoy para algunos sigue sonando a chino. El urbanismo feminista es necesario y es el que tiende a igualar la balanza y ser lo más inclusivo posible.

El concepto de género y generación han de estar presentes en nuestros proyectos sean de la escala que sea.

Aquello de que «si es buena arquitectura ya tiene en cuenta estas perspectivas» es un cuento chino. Conviene ponernos las pilas y aprender mucho de todo lo que ya se ha avanzado en este campo.

Si ves que el tema te interesa, este post te será muy útil.

Arquitectura, género y urbanismo feminista.

«(…) Si nos imaginamos a un joven arquitecto y una joven arquitecta que van a su primera obra, los dos, por su inexperiencia, ciertamente lo pueden pasar mal. La obra es un terreno hostil y la experiencia da mucha seguridad. Pero, también es cierto que si no nos tiramos a la piscina, no aprenderemos. En este caso, todavía más se verá que al arquitecto se le tratará con cierto respeto y a la arquitecta dependerá del caso. De hecho, si esta jóven arquitecta es una persona más «suave» de lo habitual, en la obra se le puede ningunear bastante. Otra arquitecta “más masculina” tiene cierto terreno avanzado; lo cual, no nos lleva a ninguna situación ideal.

En la relación con los clientes, quizás no se note tanto; pero, seguro que, todavía hoy, más de un cliente hombre, consciente o inconscientemente, termina eligiendo a un arquitecto frente a una arquitecta. Aunque el cliente de partida no sea machista, puede pensar que en la obra se respetará más a un hombre que a una mujer y, por esa razón, puede pensar que será mejor para la ejecución del proyecto elegir a un arquitecto en vez de una arquitecta. Obvio que no siempre será así; pero,por desgracia, más de uno sí lo hará.»

Extracto de ¿Existe MACHISMO en la arquitectura?

Por Stepienybarno

Acceder al post

«(…) Vivimos días de apertura. Por suerte, cada vez tenemos más arquitectos y arquitectas con enfoques profesionales diversos e igualmente impactantes. La époda del maestro arquitecto pasó a la historia y, hoy, tenemos que estar listos para abrir los ojos a nueva realidad mucho más incierta y cambiante. Los tiempos líquidos de Bauman, se han convetido en tiempos burbujeantes.

Por suerte, muchas escuelas de arquitectura se han dado cuenta de elllo y han dejado de mandar exclusivamente proyectos como casa para un artista o el típico museo. L@s propi@s alumn@s reclaman una visión más paritaria de la profesión y planteamientos sociales, donde la arquitectura vaya mucho más allá de ser una buena máquina para habitar.

Con todo ello, hace ya un tiempo hicimos una encuesta para saber quién serían las arquitectas más influyentes a lo largo de la historia. ¿Quieres saber el resutaldo?»

Extracto de ¿QUIÉNES SON LAS MADRES DE LA ARQUITECTURA?

Por Stepienybarno

Acceder

«(…) En este país el problema no parece ser tan grave. Tenemos unas cuantas arquitectas que han alcanzado cierta popularidad, pero también existen las que deciden retirarse de la carrera después de experimentar en su propia piel el problema del “techo de cristal”. Sin duda el sexismo y paternalismo en ciertos ámbitos sigue estando en auge. Como solución a este problema, por ejemplo, el/la británic@ RIBA promueve la presencia de mujeres arquitectas tanto en ambientes universitarios como en los colegiales y en consecuencia también se prodiga su aparición en los medios de comunicación. Todo esto, tiene como objetivo ayudar a las jóvenes que acaban de terminar la carrera en su salida al mundo profesional y combatir la invisibilidad social, ya que, en las universidades en este momento estudian arquitectura más chicas que chicos. Hay que tener en cuenta que hay más arquitectas que ingenieras o mujeres que se dediquen a otras carreras técnicas, a lo que debemos añadir, según se comentaba en el congreso de arquitectos año pasado, muchas veces ellas cobran menos que ellos por el mismo trabajo.» Extracto de ARQUITECTAS Y ARQUITECTOS, ¿IGUALES O DIFERENTES?

Por Stepienybarno

Acceder

Desde la escala de la gran ciudad hasta la más doméstica y pequeñita, como puede ser la de nuestra vivienda, la visión feminista de la arquitectura se hace indispensable para alcanzar esta libertad tan necesaria en nuestra sociedad. Desde el diseño del propio patio del colegio, hasta la distribución de los elementos domésticos o las infraestructuras urbanísticas, el papel que juega la arquitectura en todos los ámbitos es más importante de lo que se puede imaginar para que esas libertades y derechos no se vean mermados.

Queda un extenso trabajo por delante, pero afortunadamente hay muchas compañeras, y también compañeros, que llevan tiempo trabajando con criterios de arquitectura y urbanismo con perspectiva de género para lograr espacios más equitativos y que favorezcan el crecimiento en igualdad y libertad.

Os dejamos con los vídeos más recientes que hemos hecho sobre esta temática desde Stepienybarno y otros artículos y referencias que nos parecen interesantes:

Urbanismo y género:¿Qué aporta la perspectiva de género al Urbanismo Sostenible?



«…Las mujeres ocupan solo el 10 % de los puestos más importantes en los principales estudios de arquitectura del mundo (…)

Los hombres, las mujeres, las minorías de género y las personas con capacidades diferentes tienden a utilizar el espacio público de manera distinta (…)».

Arquitectura con perspectiva de género «…¿Las ciudades funcionan mejor para hombres o mujeres? ¿La arquitectura puede ejecutar la disciplina desde una perspectiva de género? Estas preguntas han ayudado a arquitectas e investigadoras del sector, como Alexandra Camal, Zaida Muxi Martínez y Paula Soto Villagrán, a desentrañar el papel de las mujeres como usuarias de los espacios públicos y privados. (…)» Ciudad futura, ciudad inclusiva Por Zaida Muxí desde Fundación Arquia. «…La visibilización moderna de las mujeres, la participación social ampliada y la propia reivindicación humana, definen el empoderamiento y el poderío de las mujeres y han puesto en crisis el paradigma del mundo patriarcal. (…)»

«…os dejamos una parte de la columna del XL Semanal y, seguidamente, un pequeño texto que Zaida Muxi le dedica al respecto y un extracto de la carta abierta que escribe Cristina García-Rosales en respuesta a Arturo Pérez-Reverte.»

«Conferencia impartida por José Parra. Doctor en Arquitectura, profesor de composición arquitectónica en la Universidad de Alicante.»