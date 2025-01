En «Esos locos arquitectos» reflexionamos sobre cómo ha cambiado la percepción pública de nuestra profesión. Antes éramos figuras reverenciadas, pero hoy enfrentamos críticas y desafíos, especialmente tras la crisis urbanística en España que nos azotó allá por el 2008.

Aun así, seguimos dedicándonos con pasión, sacrificando tiempo y relaciones personales por amor a la arquitectura. Sabemos que nuestra profesión no es fácil, con altas tasas de desempleo y muchas dificultades; pero, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso: crear espacios que realmente mejoren la vida de las personas. A pesar de todo, seguimos soñando con un mundo mejor, impulsados por la fuerza transformadora de nuestra profesión.

Ahora, más que nunca, el reto de la profesión debiera ser transmitir a la sociedad la idea de que no somos un mal necesario sino un agente imprescindible para que podamos habitar mejor este planeta.

…

1 Cómo nos ven.

En su día, si alguien nombraba la palabra “el arquitecto” ya te imaginabas alguien importante a quien casi se podía reverenciar. Sin embargo, en la actualidad, la profesión ha caído en desdicha; por un lado, se asocia a un sector especulador que macizó media España y, por otro, aunque sea dura la expresión, se nos percibe como profesionales totalmente prescindibles.

Ciertamente, en parte es así; pero solo en parte. Si miramos un poco más allá, los que fueron la mano ejecutora del desastre urbanístico, en realidad, fueron unos pocos y la suma del total de arquitectos en España sobrepasa los 50.000. Todavía quedan, seguramente, 49.000 que no tuvieron nada que ver con todo aquello.

La mayoría de ellos, se apasionaron por la arquitectura, como quien se enamora del amor. De tan enamorados que estuvieron, las horas se les convirtieron en minutos y todas ellas se iban en complacer a su amada arquitectura. Así pasaron los cinco años de carrera o seis o más, porque en estas escuelas las notas, en general, no se regalan, se sudan y de qué manera. Encima de la tarima hay de todo, profesores buenos, profesores buenos pero con un ego de elefante (que en realidad no son tan buenos) y, como en todo, malos, muy malos. Pero casi todos ellos, incluso estos últimos, a su manera están hipnotizados por la arquitectura.

Sobre estos temas hemos hablado mucho por aquí.

Estos estudiantes, echan el resto en cada entrega, es decir en cada proyecto que realizan, que no por casualidad se llama entrega. Y se auto-exprimen tanto que sus amigos desaparecen y ellos desaparecen para sus familias. Puede dar la impresión, desde fuera, que es una vida dura; pero, desde dentro, es la vida. La única vida que entienden cuando les pica el virus de la arquitectura.

2 La realidad del arquitecto

Una vez en la calle, ven la realidad y, a veces, la realidad no les ve a ellos. Demasiadas horas entre arquitectos, demasiado tiempo pecando de endogamia. Eso sí, el número de parejas entre cartabones y escuadras, o, mejor dicho, entre polilíneas y fatal error, es con diferencia el mayor de todas las carreras.

Los arquitectos no duermen; no es broma, no duermen, o por lo menos no lo hacen cuando tienen estar enfrascados en el final de un proyecto.

Están diseñados para la excelencia; sí, ya sabemos, que suena un poco cursi. Pero es así.

Y esto que podría sonar medio bien, no es lo más sano. De hecho, en nuestra opinión, romantizar toda esta precariedad, ha hecho mucho daño a nuestra profesión; pero, lo que no se puede dudar es de la buena voluntad del colectivo. Voluntad tan real como ignorada por la sociedad.

Los arquitect@s no nos conformamos con algo correcto, trabajamos hasta que ya no se puede mejorar o sí, pero llega la famosa entrega y en el último minuto, sin aliento, llegamos (cuando llegamos) con toda la tarea.

Nuevamente, habituarnos a tanta auto-exigiencia y sobre esfuerzo no creemos que sea la mejor opción.

A veces, después de cientos de horas de trabajo, no sabemos dónde tienen que mandar proyecto y se nos pasa el plazo. Son así. Con los detalles burocráticos no somos los mejores, con la gestión tampoco; nos gusta más crear, soñar y pensar un mundo mejor.

3 Estudios de arquitectura construidos con castillos de naipes.

Ahora, sin perder la ilusión, es el momento de poner tierra. Qué significa esto? Que darlo todo por casi nada y soñar tanto, tiene un punto hermoso; pero, si no hay conciencia de que también somos una empresa (ver aquí), seguiremos construyendo castillo de naipes.

Los arquitectos seguimos, por desgracia, ajenos, en gran medida al mundo de las ventas y el marketing. La consecuencia es que, además de ser ignorados por la sociedad, nos cuesta la vida cuadrar cuentas.

Además, casi nadie duda de la importancia de un ingeniero, pero lo del arqutiecto ya es diferente.

La IA ha llegado y lo cambiará todo; pero nuestro sector sigue haciendo como si nada.

Con todo ello vemos que estamos desconectados de la realidad.

Y con lo que nos toca vivir y lo injustamente que somos tratados en muchas ocasiones por la misma administración, no nos quejamos demasiado. Somos modosos hasta para eso; de hecho, muchos arquitectos todavía no reconocen estar en paro, porque hay un proyecto, bueno, un posible proyecto, para un primo suyo que quizás un día rehabilite no sé que cobertizo.

A veces el primo es el propio arquitecto.

Esto de amar lo que hacemos, nos lleva al dudoso límite entre ser buenos y ser tontos.

Se aprovechan de nostros, sin duda, y encima se sigue pensando que cobramos un pastón por hacer cuatro dibujos.

Y no es así; en general, dibujamos y mucho, pero dibujamos ilusiones, definimos realidades y ayudamos a muchas familias a que su existencia sea más feliz.

Y, encontrar la felicidad es la única meta importante que vale la pena tener.

Ahora toca, no perder nuestra esencia y, a la vez, echar raices para que las nuevas generaciones no tenga que malvivir de la profesión.

Por ello y por mucho más, aunque parezca que estamos un poco locos y ya nadie nos necesita, los arquitectos, en general, seguimos pensando que una vida mejor es posible; un mundo con arquitectura de la buena.

En fin… esos locos arquitectos ¿tú también eres uno de ellos?

Autores: Stepienybarno

También te gustará:

…

.

.