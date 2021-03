Hoy nos tomamos un Arquicafé con Ana Asensio.

Ana se define como “Eccentric-Nomadic-Architect” y siempre “Creando caminos para una arquitectura justa”

Ana Asensio nacida en Almería es Arquitecta formada entre Granada, Venecia, Londres, Santiago de Chile y Madrid. Especializada en memoria y arquitectura popular (tesina de investigación, UGR), Asentamientos Humanos Precarios y Habitabilidad básica (postgrado UPM), realiza un activismo por investigación, documentalismo, divulgación y acción cultural, especialmente centrada en la experimentación arquitectónica, la cultura contemporánea y el medio rural.

Ana es la Fundadora de la Revista AAAA magazine, ha sido la organizadora de make festival ,entre otras muchas actividades de las que vamos a hablar en este arquicafe, y encima tenemos la suerte en stepien y barno de tenerla como muy buena amiga, Muchas gracias Ana!!!!

“En realidad podríamos clasificar AAAA casi como una “revista de no-arquitectura”, visto cómo se suele comunicar normalmente nuestra musa. Algo bullía dentro nuestra para gritar en un ataque de rebeldía otras maneras de mirar, hacer y comunicar arquitectura: era necesario devolverla al suelo que se pisa, a las mentes de todas las personas que la ocupan, a las conversaciones de los que no se dedican a construir el oficio. Hacía falta convertirla en un hecho de todos, tan diverso como las personas, tan humana como ella es, que no puede vivir sin nosotros. Nosotros no deberíamos poder vivir sin ella. Había que contarlo.” Ana Asensio

Puedes seguir a Ana en:

Twitter: @AnaArquitectura

Facebook: Ana Asensio

Instagram: @AnaArquitectura

Esperamos que os haya gustado nuestro Arquicafé con Ana Asensio