A vueltas con el derecho a la ciudad

Por: José Fariña Tojo

Fotografía: Pintada mayo del 68. Bajo el pavimento, la playa labrujula

Uno de los recorridos que el turista avezado no debería olvidar cuando visita Londres es un paseo por el Regent´s Canal. Este canal, que hoy se ha convertido en un destino turístico de primer orden, no siempre ha tenido la importancia que ahora tiene. Es más, durante mucho tiempo ha estado prácticamente oculto. No es el Támesis, claro, ni siquiera el Grand Junction Canal cuyos más de 200 kilómetros son los que unen Londres con Birmingham. Pero es que los casi catorce kilómetros del Regent´s Canal se encargan, precisamente, de enlazar ambas vías fluviales. El tratamiento paisajístico que se ha hecho del mismo ha conseguido hacerlo “visible” y ponerlo en primer plano tanto para los londinenses como para los visitantes. Se trata, por tanto, de un ejemplo de patrimonio industrial recuperado de gran interés.

Acceder al post

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.Pablo Twose Valls