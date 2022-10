Entrevista a Juan Calatrava y David Arredondo

Tenemos la suerte de poder charlar 10 minutos con nuestros amigos Juan Calatrava y David Arredondo pertenecientes al Grupo Investigación HUM813

HUM-813 Arquitectura y Cultura Contemporánea.

Grupo de investigación creado en 2004 por el Catedrático de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada, Juan Calatrava, Investigador Responsable del grupo desde su creación.

El Grupo de Investigación HUM813 cuenta en la actualidad con 23 miembros, la mayoría de ellos investigadores y profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, además de investigadores asociados a la Universidad de Málaga, al Politécnico de Torino y profesionales libres.

El Grupo se caracteriza por una clara vocación interdisciplinar y tiene como objetivo general la investigación multifocal de los fenómenos, situaciones y episodios en los que la Arquitectura y el Urbanismo se relacionan con otros ámbitos de la cultura contemporánea (tales como el Patrimonio histórico, las Artes plásticas, la Literatura, la Filosofía, el Cine, la Ciencia, la Antropología, los medios y modos de comunicar la Arquitectura, los problemas del turismo de masas, etc.). Ello se plasma en una serie de líneas de investigación cuyos detalles pueden consultarse en otros apartados de esta web.

Juan Calatrava

Juan Calatrava (Granada, 1957) ha sido Profesor Titular en la ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es Catedrático de Composición Arquitectónica en la E.T.S. Arquitectura de la Universidad de Granada, de la que ha sido Subdirector (1994-2004) y Director (2004-2010).

Entre septiembre de 2001 y febrero de 2004 fue Gestor de Proyectos de Investigación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España.

Ha impartido clases en diversos Máster y Doctorados en España, Italia y Francia y ha sido Profesor invitado en Roma, Niza, Venecia, Nápoles y Santiago de Chile.

Es autor de unos 200 trabajos científicos (libros, capítulos de libros, artículos) editados en España, Francia, Italia, Alemania y otros países.

Ha participado como ponente invitado en más de 120 congresos internacionales.

Sus líneas de investigación se centran en la teoría de la arquitectura en los siglos XVIII al XX, la historiografía arquitectónica, las relaciones entre arquitectura, literatura y artes plásticas, la historia del patrimonio y la figura de Le Corbusier.

Miembro del Comité Científico de 31 revistas de arquitectura de España, Italia, Francia, Reino Unido y Chile.

Director de la revista LC. Revue de Recherches sur Le Corbusier.

En 2004 fundó el Grupo de Investigación Arquitectura y Cultura Contemporánea, del que sigue siendo Investigador Responsable.

David Arredondo

Profesor Titular de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada, Secretario del Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Director de la revista académica SOBRE. Prácticas Artísticas y Políticas de la Edición (catálogo EUG, indexada en Scopus) y miembro de los consejos de redacción de las revistas LC. Revue de recherches sur Le Corbusier (Universitat Politècnica de València) y Contesti. Città, Territori e Progetti. Journal of Urban and Regional Planning and Design (Università degli Studi di Firenze). Docente desde 2009 en el Departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada.

La actividad docente e investigadora desarrollada durante los últimos años se enmarca en dos líneas de investigación:

La docencia en el área de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada se ha visto completada con una serie de proyectos, iniciativas docentes e investigaciones conducentes a explorar los nuevos métodos de edición y difusión de la arquitectura. Repensar la edición en el mundo de la arquitectura se plantea como un reto en un momento de reconfiguración de nuestra relación con los medios y la comunicación.

Por otro lado, la investigación se ha dirigido hacia el análisis de los desafíos que plantea la relación entre la ciudad y la producción de alimentos. El estudio a lo largo de la Historia de cómo se ha producido esta relación entre mundos aparentemente opuestos está permitiendo reconocer y valorar un patrimonio del que podemos aprender en la contemporaneidad.

Estas dos líneas de investigación, se completan con un trabajo como arquitecto, desde mediados de 2006, primero en colaboración con el arquitecto Antonio Jiménez Torrecillas y luego como socio del estudiobnkr. Participando en varios proyectos de relevancia internacional, ganadores de premios y reconocimientos múltiples, como la Muralla Nazarí en el Alto Albaycín o el Museo de Bellas Artes en el Palacio de Carlos V.

