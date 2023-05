ARQUITECTURA y ARQUITECTOS en la ERA LIQUIDA

Cuando nuestros antepasados, allá por el año -10.000 A.C, decidieron dar fin a su etapa nómada y construir los primeros asentamientos, lo hicieron con cierto anhelo de permanecer. Ya no eran unos tipis ligeros que se montaban y desmontaban. Ahora, construían y se quedaban en el lugar con todo lo que ello implicaba. Estas ganas de transcender en el tiempo han acompañado a la arquitectura a lo largo de los siglos.

Pero, a día de hoy, nuevamente lo efímero puede tener mucho sentido en la arquitectura.

A su vez, los estudios de arquitectura tenemos la oportunidad de permanecer con estructuras lentas y potentes (¿pesadas?) o pensar en alianzas que nos lleven a plateamientos mucho más ligeros en los que cada uno pueda dar lo mejor de sí, desde cualquier lugar del mundo.

Tanto para esa arquitectura efímera como para estos planteamientos mucho más ligeros, necesitamos de diferentes técnologías que lo sostengan. De hecho, quizás en unos años, con la posible eclosión del metaverso (ver aquí), las posibilidades en ambos tendrán mucho más impacto.

Sobre todo esto y mucho más va el post de hoy ¿Nos acompañáis?

…

El concepto de «ligero» nos evoca lo líquido y lo podemos enfocar tanto en la propia arquitectura, como en los estudios de arquitectura como en la enseñanza de arquitectura.

1 ARQUITECTOS y ESTUDIOS DE ARQUITECTRURA LÍQUIDOS

1.1 Abrazar la incertidumbre

Vivimos tiempos 2.0, en los que todo tiende a diluirse, y la realidad se nos escapa entre los dedos. Nos toca vivir en esa sociedad líquida y burbujeante de la que hablan Bauman y Sloterdijk donde cada vez todo es más difuso e inabarcable. El control y, una cierta, inestabilidad, son el pan nuestro de cada día. Los límites no parecen estar de moda, y, nosotros mismos, desde Stepienybarno, vemos cómo nuestro día a día, cada vez, es menos previsible. Sobre todo esto y mucho más va la entada de hoy.

También es cierto que, tener un orden interno de funcionamiento y parcelar actividades nos puede dar como profesionales cierto equilibrio. En la mayoría de las ocasiones es sano tener tiempo para desconectar y dedicar parte de la energía a nuestras sacrificadas familias y ocio. Pero, alcanzar ese orden a nosotros se nos hace bien complicado. Curiosamente, al no conseguir dar con él, seguimos avanzando en una especie de caos en el que hemos aprendido a sobrevivir. De hecho, desde hace un tiempo estamos empezando asumir que ese orden no llegará nunca y que en la incertidumbre también hay muchas posibilidades.

Esta tendencia hacia el “desorden”, común en muchos arquitectos, se manifiesta en la propia jornada laboral, produciéndose colaboraciones de todo tipo. Así como, en otras disciplinas todo es más “estándar” en nuestro gremio, es normal funcionar “más o menos”.

1.2 La responsabilidad

Por un lado, no es extraño que se den situaciones en las que se juntan varios amigos, uno firma el proyecto y se redacta entre todos. Por otro, ha sido el pan nuestro de cada día el que uno firmase y otros fuesen quienes realmente sacaban el proyecto adelante, aunque luego saliese en los créditos el que, quizás, menos había hecho. Entre estos dos extremos se dan muchísimas posibilidades que se van salvando con más ilusión, inconsciencia y entusiasmo que otra cosa.

En muchas ocasiones, por desgracia para el arquitecto, estas relaciones se dan en concursos que no repercuten en ningún tipo de encargo y todo queda diluido en el fragor de la batalla. Pero cuando sí que hay un encargo concreto y toca firmar, cobrar, repartir tareas, beneficios (si los hubiera) y responsabilidades, el tema se complica. En muchas ocasiones la autoría del proyecto sólo quedará en manos de quien haya echado la firma, lo cual nos parece totalmente injusto. En este punto, hay ejemplos un tanto sorprendentes de peleas por los derechos de autor, como la que tuvo Calatrava con el Ayuntamiento de Bilbao o la petición desde el colegio de Sevilla de apuntarnos a una especie de canon digital.

No descubrimos la pólvora al afirmar que casi siempre los proyectos se hacen entre muchos (no una sola mano con su lápiz 6H) y el mérito no debiera recaer en una solo cabeza, por muy eminente que sea.

A su vez, igual de injusto nos parece, que cuando algo pasa en la obra, que tarde o temprano siempre ocurre (lo de que estamos en libertad condicional no es ninguna tontería), la responsabilidad, nuevamente, vuelve a recaer en un solo seguro.

Está claro que vivimos una realidad que parece que no tiene visos de cambiar, aunque el futuro pase por avanzar en temas de trasdisciplinariedad y aprovechar el potencial de la red, para crear nuevas colaboraciones.

A día de hoy, más del 30% de los anuncios de búsqueda de empleo, que aparecen en el New York Times, se refieren a nuevas profesiones que hace diez años ni siquiera existían. Por lo tanto, el futuro ya está aquí, pero nuestra profesión sigue anclada en un rancio pasado, aferrándose a viejos clichés ya obsoletos. ¿Cómo podemos conciliar la inexorable realidad con ese nuevo profesional que se moverá en los límites de la propia arquitectura y que, a la vez, debe beber de otras disciplinas?

1.3 El futuro

Sin lugar a dudas, nuestro porvenir no pasa por seguir ofreciendo todos los estudios el mismo servicio, dirigido hacía una potencial clientela más bien escasa. Seguramente, es mejor pensar cómo podemos utilizar nuestra “visión completa de la jugada” incluso en otros frentes que no sean la arquitectura de toda la vida. El experto en marketing Al Ries afirma que “Un pez grande nunca se mete en una pecera pequeña, y es peligroso que un pez pequeño se meta en una pecera grande”. Sin embargo, el pez de los arquitectos es muy grande para una pecera tan pequeñita. En nuestra opinión, no hay estructura única de funcionamiento, ni tampoco pensamos que los estudios pequeños tienen que desaparecer por fuerza, ni, que todos tengan que necesariamente especializarse. Lo que apuntamos es que el futuro de muchos estudios de arquitectura pasa por hacerse un hueco en los límites de la arquitectura y reinventarse desde la creatividad apoyándose en un cierto sentido empresarial. Y en estas nuevas latitudes, evidentemente, el concepto de responsabilidad y de autoría no puede seguir siendo el mismo. Los nuevos tiempos piden una disolución total de la autoría, aunque la realidad del día a día deje esta idea en terrenos cercanos a la utopía.

Así que, para que nuestro futuro tenga ciertos visos de esperanza, pensamos que se deben tomar medidas serias en todos los frentes: Universidades, Colegios, colegiados, no colegiados, publicaciones del sector… Ya no vale hacer la del avestruz y pensar que todo se arreglará. Debemos asumir la realidad que nos toca vivir y no seguir anclados en otros tiempos más boyantes para nuestra profesión. Si queremos sobrevivir, lo primero que tenemos que hacer es entender la nueva era que nos toca vivir, la sociedad a la que servimos y pensar en cómo nos podemos organizar para ser competitivos (y colaborativos).

Y ya para terminar, solo recordar que los sastres eran una eminente profesión que se rieron y de qué manera cuando se comenzó a confeccionar “ropa estándar”. Su nula adaptación a la realidad les llevó a desaparecer y ya nadie se acuerda de ellos. Así que, para que no nos ocurra a nosotros lo mismo, conviene coger el toro por los cuernos y reaccionar con energía. ¿Alguna idea de cómo hacerlo?

Autores de la entrada: Stepienybarno

