Como cada lunes, os presentamos la nueva sesión de Instatectura la semana en SyB, un repaso que haremos para comentaros en qué hemos estado y en qué estamos metidos. En el instatectura de hoy hablaremos con Xavi Bayona de Bayona studio hablaremos sobre sobre Arquitectura Efimera y Paisaje

En el podcast de hoy podréis escuchar cómo Uxua y Darío os contarán un resumen de todas las actividades en las que estamos trabajando y también las próximas que iréis conociendo esta semana.

Instatectura la semana en Stepien y Barno

Nueva semana sobre Arquitectura, Identidad Digital y productividad.

👉 Hoy @uxuadomblas habla con Xevi Bayona sobre lo perecedero, lo efímero, lo temporal, sobre la luz…y sobre el significado de habitar.

Xavi Bayona. Nada es para siempre

🤓 Conocemos los proyectos más relevantes de Bayona Studio; hablamos de HABITARE, del CARRILLÓN DE VIENTO del Puente de Manresa, de OMBRES de MEMORIA…

🤔 Reflexionamos sobre intervenciones en el patrimonio, sobre la condición del paisaje como escenario en el momento en el que intervenimos en él…sobre cómo trasladar todos estos conceptos a la arquitectura convencional.

Participación en Escala Humana ( 13:17`)

➕ ADEMÁS, @darionug nos cuenta todo lo que hay encima de la mesa en SYB:



💵 ¿CUÁNTO CUESTA UNA WEB DE ARQUITECTURA?

En este nuevo video de Lorenzo Barno sobre Marketing para Arquitectos hablamos sobre paginas web, se puede hacer una web solo pero es difícil, tiene sus peligros.

LO IMPORTANTE ES TENER CLARO QUE QUEREMOS EXPRESAR y CUAL ES NUESTRA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Las webs de arquitectos no son difíciles técnicamente para encargarlas, ya que no son tiendas online, colegios de arquitectos… por lo que no deben ser caras

Vídeo completo AQUÍ

🥇 L@S GANADOR@S DEL SORTEO DEL DÍA DEL LIBRO.

L@s ganadores del sorteo son:

Paloma Ibarra

Antonio Olaya

Susana Peña

Pronto Fundación Arquia os contacta para organizar el envío del pack

☕ PRÓXIMO #ARQUICAFÉ CON IRIA HEREDIA

Este viernes os traemos a Iria Heredia, Arquitecta y diseñadora de Joyas fundadora de cien grados design.



