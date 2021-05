Episodio 95: Arquicafé con Iria Heredia de cien grados design

Hoy nos tomamos un Arquicafé con Iria Heredia.

Iria Heredia es Arquitecta, diseñadora de joyas y creadora de cien grados design. Joyería de diseño exclusivo

Iria es arquitecta de formación y se dedica a contar historias a través de las joyas.

En Cien Grados Design podemos encontrar Mucho diseño, pasión por el trabajo y una marca que defiende el “slow-concept”.

Y que mejor manera para definir a Iria Heredia que la magnifica opinión de su trabajo que tienen sus clientes:

“La experiencia personal que he tenido con Cien grados es 100% recomendable, el trato y la cercanía me han dado la tranquilidad de saber que el resultado iba a ser muy bueno, y ¡así fue! un maravilloso conjunto de pendientes y tocado de novia en plata y swarosky que causaron sensación! Unos diseños que aunque únicos y personalizados no sobrepasan un presupuesto normal. Además también se encargó de nuestras alianzas, que diseñadas entre las dos cuentan una historia que las hace más personales aún. Una experiencia muy recomendable.”

Puedes encontrar a Iria en:

Tienda online: Tienda online cien grados design

Instagram: ciengrados.design

Facebook: Cien Grados Design

Esperamos que os haya gustado nuestro Arquicafé con Iria Heredia