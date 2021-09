Hoy nos tomamos un arquicafé con Óscar M Ares, Doctor Arquitecto, profesor de la Escuela de Valladolid y uno de los directores de XV Bienal de Arquitectura y Urbanismo. España Vacía ,España Llena.

Óscar nació en Valladolid en 1972. Obtiene el título en 1998 en la ETSA de Valladolid. En el 2010 consigue el título de Doctor por la Universidad de Valladolid – por la tesis “GATEPAC 1928-1939” – siendo su tutor D. Juan Antonio Cortés. Desde 2013 es profesor de proyectos en la ETS de Arquitectura de Valladolid. Ha colaborado, como profesor invitado, en la ETSA La Salle (Universidad Ramón Lluch, Barcelona), en la Universidad San Pablo CEU (Valladolid) y en la School of Design de la University Al Ghurari (Dubái, EAU)

Desde marzo de 2012 ejerce su labor profesional en solitario, junto a la arquitecta Bárbara Arranz , bajo la marca Contextos de Arquitectura y Urbanismo. Como arquitecto ha ganado diversos concursos. Es director de la XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo junto a Anna y Eugeni Bach.

Su obra ha sido premiada en la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2018; obra expuesta en el Pabellón de España de la XII Biennale di Venezia (mayo 2021) ; seleccionado en XI Bienal de Arquitectura Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo Paraguay (Octubre 2019); finalista en los Premis FAD (2018); finalista en los Premios de Arquitectura Española (2017); seleccionado premios Enor (2020), Premiado con el American Architecture Prize (New York, 2017, Bilbao 2019); Premiado con el International Architecture Awards 2018 concedido por The Chicago Athenaeum/Europeen (Atenas, 2018); Premiado con el The Plan Award, (Venice 2018, Milán 2019); más de una decena de premios y menciones en los Premios de Arquitectura de Castilla y León ( 2009, 2011, 2016, 2018, 2020), así como premiado en los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León (2017 y 2018).

Sus obras han sido publicadas en numerosas revistas nacionales e internacionales, entre las que destaca Arquitectura Viva, Tectónica, Domus, Metalocus, Hic Arquitectura o Baumeister, On Diseño y ha expuesto en Madrid, Sevilla, Venecia, París o Nueva York .

Puedes seguir a Óscar M Ares en:

Web: contextosdearquitectura.com

Facebook: Arq Oscar Miguel Ares

Instagram: Arq Oscar Miguel Ares

Linkedin: Óscar Miguel Ares

Twitter: @oscarmiguelares

