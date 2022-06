¿ESTUDIOS DE ARQUITECTURA O EMPRESAS DE ARQUITECTURA?

Desde el 2009 venimos hablando de la importancia de estar en las redes y tener un buen blog -web. Pero, esto no tiene ningún impacto, si detrás de esta estrategia de comunicación no hay una estrategia empresarial.

Y es aquí donde muchos arquitectos no hilan fino. Parece que montar un estudio de arquitectura y que funcione debiera ser algo sencillo, pero no lo es. De hecho, es tan complicado com cualquier otra empresa; pero, seguramente, todavía más.

A ello hay que sumar que muchos arquitectos que trabajan solos, al estilo llanero solitario, lo hacen sin tener en cuenta que ellos también son un estudio de arquitectura y, por lo tanto, una empresa.

Sobre todo esto y mucho más va el post de hoy.

Está claro que ser arquitecto hoy es una profesión, cuando menos, complicada, por no decir de alto riesgo.

La crisis del 2008 fue es bestial para todos; pero, en nuestro sector de la arquitectura y la construcción, hizo hecho más daño que en la mayoría. La «recuperación» tampoco ha sido tan real y seguimos como profesión metidos en un pozo importante. Eso sí, todo en silencio y soportado de manera estoica.

Por ello, nos parece interesante pararnos a pensar sobre qué podríamos hacer los arquitectos y los estudios de arquitectura para poder capear el temporal un poco mejor.

Así que, este post tiene el humilde propósito de poner encima del tablero algunas cuestiones que ojalá nos puedan ayudar a reflexionar un poco.

1 PID

Como algunos de vosotros ya sabéis, desde hace un buen tiempo una de las actividades laborales que realizamos como Stepienybarno son Proyectos de Identidad Digital para arquitectos (PID).

Resumiendo mucho, se trata de ayudar a otros compañeros a tener una presencia completa y dinámica en la red. Pero en este desembarco digital nos encontramos que, en muchos casos, nuestra labor se complica por la falta de estrategia empresarial del estudio.

Por ello, y dejando bien claro que para nada nos consideramos especialistas en el tema, hoy quisiéramos comentar varios asuntos que últimamente nos rondan la cabezita, para ver qué os parecen.

Antes de que llegasen las vacas flacas, muchos estudios de arquitectura no necesitaban demasiado conocimiento empresarial; por un lado, los proyectos a menudo llegaban sin tener que buscarlos y, por otro, en más de una ocasión, se organizaban estas oficinas, digamos, de “aquella manera”. Además, en alguno de ellos, incluso de “reconocido prestigio”, era habitual ver bastantes becarios haciendo de arquitectos y varios “falsos autónomos” integrados dentro de su organigrama.

Con la llegada de la crisis muchos estudios prefirieron mirar para otro lado y hacer como que no pasaba nada, pensando que metiendo más horas y bajando los honorarios se podría llegar a sobrevivir. Para rematar el desatino, otros tantos han estado concursando sin cesar. En estos, cada vez más escasos, concursos se enfrentaban contra otros cien o más compañeros para intentar ganar, aunque, evidentemente sin conseguirlo en la mayoría de los casos, aunque solo sea por un simple cálculo de probabilidades.

Si miramos en otros sectores, veremos muchos casos de éxito profesional que no tienen nada que ver con las estrategias anteriores. Más bien todo lo contrario. Aprender un mínimo de marketing y tener claro qué es el marketing de contenidos, debiera ser obligatorio si queremos que nos vaya bien a estos niveles.

2 TRES PATAS PARA UNA BUENA ESTRATEGIA

Así que, con vuestra venia, nos animamos a rescatar tres ideas básicas que nos parecen importantes a la hora de replantear la actividad profesional de un arquitecto o estudio de arquitectura. Y ¿cuáles son? Pues las siguientes:

1. Preguntarse si la sociedad necesita, realmente, el servicio que ofrece hoy día un determinado estudio de arquitectura. Si la respuesta es no, seguramente, en un futuro cercano le necesitará menos todavía.

2. Ser es consciente de las fortalezas personales de los miembros del estudio. A su vez, saber cómo se pueden producir sinergias entre ellas y, finalmente, cómo repercuten todas ellas en las fortalezas del propio estudio.

3. Detectar, por parte del estudio de arquitectura, un nicho de mercado concreto y preciso. Es decir, buscar algo que se sepa hacer muy bien (preferiblemente, disfrutando de ello), que sea realmente necesario y que haya poca gente que lo haga.

Sí, ya, que si sabes todo esto ya has resuelto el entuerto, no? pues aunque parezca mentira, hay un montón de técnicas y profesionales que sirven para esto y que, sin duda alguna, serían más que útiles para la mayoría de profesionales de nuestro gremio. Bueno, esta es solo nuestra opinión.

3 DIFERENCIARNOS

Por otro lado, pero con relación directa con lo anteriormente comentado, hace unos años hablando con el sociólogo José Miguel Iribas, nos comentaba que, en su opinión, los arquitectos tienen tres características que los diferencian y los capacitan especialmente. Con la que está cayendo nunca viene mal un soplo de aire fresco y ver qué valores nos pueden hacer fuertes, no? Ahí van:

1. Trabajamos muy bien con la complejidad y, a su vez, tenemos una visión integral y transversal de la situación.

2. Somos especialmente creativos, con todo lo que el término en cuestión implica.

3. Tenemos una tendencia hacía la excelencia; a dar más que lo que, en un principio, se nos pide.

A nosotros, nos parece una visión bastante acertada y, precisamente por ello, creemos que estas fortalezas son más que reutilizables en la “periferia de la arquitectura”. Este es un tema que cada vez nos interesa más: saber qué arquitectos, utilizando las cualidades que nos da nuestra propia profesión, se están desenvolviendo con soltura, a nivel profesional, fuera del epicentro arquitectónico. Sobre ello, si os parece interesante, os hablaremos en próximos post.

En fin, que como veis, estamos convencidos de que tener una cierta visión empresarial no tiene por qué ir reñido con la arquitectura, como desde muchos frentes nos han querido vender durante muchos años. O nos parece a nosotros o se nos ha inculcado la idea, desde la propia escuela, que si te organizas empresarialmente con cierta lógica ya te has vendido al enemigo. Nosotros lo vemos al revés: si no existe un reciclaje empresarial serio y contundente, muchos de estos estudios que, todavía hoy, siguen realizando buena arquitectura lo tendrán más que difícil para sobrevivir.

Y ahora, como siempre, nos encantaría saber cómo veis este tema tod@s vosotr@s!