Episodio 142. La Semana en SyB. Arquitectura de la muerte con Igor Bragado

ARQUITECTURA DE LA MUERTE Y OTROS DESAFÍOS con IGOR BRAGADO

📣 Hoy @uxuadomblas ha entrevistado a Igor Bragado, arquitecto que desarrolla su trabajo entre Toronto, Seul y Madrid aunque a sus saberes se suman múltiples países, culturas y Universidades de referencia.

🤓 Cualquiera que bucee en la red se encontrará con un CV abrumador lleno de participaciones en Bienales como la de Seul o Estambul, instalaciones en museos, proyectos de investigacióny Tesis así como proyectos que noe dejarán indiferente.

🧐Hemos hablado de COMMON ACCOUNTS que arranca con una TESIS en PRINCETON sobre la MUERTE bajo la dirección de @andres_jaque y Zaera; sobre la relación de las ceremonias fúnebres con el fitness o la cosmética; sobre la muerte en el plano digital y cómo su gestión en el pico alto de la pandemia habría perdido una magnífica oportunidad para tratarla de otra manera, más personal, más cercana.

👉 Hemos hablado de DEATH BODIES IN THE LIVING ROOM, de THREE ORDINARY FUNERALS, de FITNESS POSMORTEM, de CLOSER EACH DAY, de DON’T LET ME ALONE, de REFRESH, RENEW,… proyectos todos ellos bajo el marco COMMON ACCOUNTS que a través del diseño experimental nos hacen reflexionar sobre situaciones ordinarias en las que la inteligencia de diseño abunda pero no nos percatamos.

ACTUALIDAD EN SyB

☕ Además, @darionug nos ha recordado el #arquicafé con Zaida Muxi, Lorenzo y Agniezka. que salió la semana pasada con motivo del #8M2022 y de su coautoría en el libro «Antología de pensamientos feministas para arquitectura». (+ INFO Aquí)

💯 También nos ha revelado que FRIDA ESCOBEDOA ampliará el MET Museum de New York.

💜 Han recordado que el lunes pasado entrevistamos en directo a INES NOVELLA ( @yo_soy_ines_ines_inesita_ines ) hablando sobre la GUÍA que ella e Inés Sánchez de Madariaga han redactado para «PROYECTAR LOS ESPACIOS DE LA VIDA COTIDIANA» gracias a la @gvavicepres2n . (LINK EN BIO)

📓 Y Darío nos ha mostrado y ha aprovechado para recomendar, el libro sobre MATILDE UCELAY que Sánchez de Madariaga ha publicado recientemente.

👋¡Nos vemos el lunes que viene!